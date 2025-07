Harrison Ford non è interessato ai premi | Non c' è nulla di competitivo nella creatività

L'attore Harrison Ford ha commentato la sua recente nomination agli Emmy per la serie Shrinking, svelando inoltre che non ha alcuna intenzione di smettere di recitare. Harrison Ford ha ottenuto, grazie alla serie Shrinking, la sua prima nomination agli Emmy e l'attore ha ora svelato la sua opinione riguardante i premi assegnati nel settore cinematografico e televisivo. La star ha inoltre spiegato che non ha alcuna intenzione di smettere di recitare, per la gioia dei tanti fan che lo hanno apprezzato in saghe come quella di Star Wars o Indiana Jones. L'opinione di Ford sui premi Parlando con Variety, Harrison Ford ha condiviso la sua opinione sottolineando: "Non penso ci sia nulla di competitivo nella creativitĂ e non capisco il bisogno di fare paragoni e mettere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

