Nel mondo Marvel, mentire è quasi un’arte. Appena si vocifera che un attore possa unirsi al Marvel Cinematic Universe, le domande iniziano a piovere: chi interpreterà? Cosa riserva il futuro per il suo personaggio? Alcuni diventano veri esperti nel mantenere il riserbo (vedi Andrew Garfield con Spider-Man: No Way Home ), altri – come Tom Holland – fanno più fatica. Ma il vero problema arriva quando la Marvel arruola veterani del calibro di Harrison Ford, che non hanno alcuna voglia di giocare al gioco del “non confermo né smentisco”. Eppure, Ford non ha resistito alla chiamata: ha preso il posto del compianto William Hurt nel ruolo del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross in Captain America: Brave New World. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Harrison Ford farà ancora parte dell’MCU?