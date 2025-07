Happy gilmore 3 | le aspettative dopo il successo su netflix

Il successo di Happy Gilmore 2, recentemente rilasciato su Netflix, ha riacceso l’interesse per un possibile terzo capitolo della saga. La pellicola, scritta da Adam Sandler e Tim Herlihy, ha ottenuto risultati record, portando a speculazioni sul futuro della serie. In questo contesto, si analizzano le probabilità di una continuazione e gli elementi che potrebbero influenzare lo sviluppo di Happy Gilmore 3. l’impatto del secondo capitolo sulla possibilità di un terzo film. risultati di ascolto e interesse commerciale. Happy Gilmore 2 ha registrato oltre 46,7 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dalla pubblicazione, stabilendo il record come il debutto più forte per un film di Adam Sandler su Netflix e il miglior fine settimana d’apertura nella storia della piattaforma negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

