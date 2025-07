La risposta alla lettera con la richiesta di un’ assemblea pubblica da parte di associazioni e comitati del territorio al presidente di turno del Cuv (consorzio urbanistico volontario di cui fanno parte 9 comuni dell’area di Malpensa ), il sindaco di Arsago Seprio Claudio Montagnoli, è arrivata. Commenta Sonia Scandolara, esponente del Comitato SalviAmo la brughiera di Casorate Sempione e referente dei gruppi per la lettera, "Il presidente del Cuv si è dimostrato disponibile, c’è l’impegno per l’assemblea in autunno, da parte nostra le domande che speriamo di poter rivolgere a tutti i sindaci, sono tante e diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hanno vinto le donne: assemblea pubblica sull’impatto di Malpensa