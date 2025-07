Hanno regalato dei canarini E gli animalisti presentano un esposto contro l' Anpi

Non sono passati inosservati i quattro canarini vivi regalati durante la lotteria privata che ha fatto da cornice all'evento della "Pastasciutta antifascista" tenuta sabato scorso a Biasola, in provincia di Reggio Emilia. Le due cocorite e i due bengalini dati in premio a una riffa organizzata dall' Anpi hanno creato un bel po' di imbarazzo nel mondo di sinistra, in quanto un gruppo di animalisti - una volta conosciuta la vicenda - ha deciso di presentare un esposto in procura. Del resto la legge regionale dell'Emilia Romagna numero 5 del 2005 (Norme a tutela del benessere animale) vieta categoricamente all'articolo 7 il potere brandire degli animali come ricompense di una lotteria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

