Haliburton chiede a Jade Jones di sposarlo dove è nata la loro storia

Tyrese Haliburton, guardia degli Indiana Pacers, ha sorpreso la sua compagna Jade Jones con una proposta romantica sul parquet di Iowa State University, l’ateneo dove si conobbero nel 2019. Con una scenografia da favola – luci giganti "Will you marry me", petali di rosa e candeline – ha chiesto la mano della sua fidanzata nonostante l’immobilità post?infortunio. Lei ha detto sì, suggellando oltre sei anni d’amore iniziati sui banchi e sotto il canestro dell’università . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

