Ha strangolato il compagno simulando la morte per cause naturali | arrestata donna a Gioia Tauro

Un crimine consumato in un contesto di degrado, tra le mura domestiche, nel silenzio e nella solitudine. Un omicidio per strangolamento camuffato da morte naturale. È avvenuto a Gioia Tauro dove è stata arrestata Clementina Fumo, una donna di 63 anni, accusata di avere ucciso il compagno convivente, Maurizio Ansaloni di 58. Il delitto è del gennaio 2023 quando l’indagata aveva chiamato i soccorsi sostenendo che Ansaloni aveva accusato un malore. All’arrivo dei medici, però, l’uomo era già deceduto apparentemente per cause naturali. Quella morte “puzzava di strano”, ha spiegato il procuratore di Palmi Emanuele Crescenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha strangolato il compagno simulando la morte per cause naturali”: arrestata donna a Gioia Tauro

