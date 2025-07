Guterres ' pace in Medio Oriente è un impegno non un sogno'

"L'unica soluzione realistica, giusta e sostenibile per la pace in Medio Oriente è quella dei due Stati, Israele e Palestina, che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza": lo ha ribadito il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. E' necessario scegliere "la via della pace. Non come concetto ma come impegno. Non come un sogno ma come realtà. Per i palestinesi, per gli israeliani, per le persone del Medio Oriente e del mondo" ha aggiunto.

Trump al Business Forum a Riad: ‚ÄúPossiamo raggiungere la pace in Medio Oriente‚ÄĚ - ¬ęDopo tanti decenni di conflitto, finalmente √® alla nostra portata raggiungere quel futuro che le generazioni prima di noi potevano solo sognare: una terra di pace, sicurezza, armonia, opportunit√†, innovazione e successi proprio qui in Medio Oriente¬Ľ.

Trump, possiamo raggiungere la pace in Medio Oriente - "Dopo tanti decenni di conflitto, finalmente è alla nostra portata raggiungere quel futuro che le generazioni prima di noi potevano solo sognare: una terra di pace, sicurezza, armonia, opportunità, innovazione e successi proprio qui in Medio Oriente".

Medio Oriente: Meloni e Mitsotakis discutono pace e sicurezza al vertice Italia-Grecia - Sul Medio Oriente "continuiamo a lavorare per la fine delle ostilità, l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza, appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e di sicurezza che a nostro avviso deve includere anche la prospettiva dei due Stati.

Medio Oriente, Guterres: "Unica soluzione è quella dei due Stati" - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, nel suo intervento alla conferenza di alto livello sulla crisi a Gaza, ha ribadito che l'"unica soluzione" è quella dei due Stati. Segnala repubblica.it