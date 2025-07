Il WWE World Heavyweight Champion GUNTHER non è solo orgoglioso di aver ritirato una leggenda: afferma di aver regalato a Goldberg una prestazione che ha superato ogni aspettativa. Il 12 luglio, durante Saturday Night’s Main Event  ad Atlanta, Goldberg è salito sul ring per l’ultima volta davanti al pubblico della sua cittĂ natale. La leggenda e membro della Hall of Fame ha sfidato GUNTHER per il titolo mondiale dei pesi massimi, in quello che si è rivelato essere il suo match d’addio. Sebbene in seguito Goldberg abbia criticato la WWE per aver interrotto la trasmissione televisiva durante il suo discorso post-match, ha comunque ringraziato GUNTHER e Triple H per aver reso possibile il suo saluto finale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - GUNTHER rende epico il ritiro di Goldberg: “Non il solito match lampo, volevamo emozionare”