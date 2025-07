Guido Ferriani si allontana da casa a bordo della sua auto e scompare nel nulla | ricerche in corso

Un uomo di 45 anni, Guido Ferriani, si è allontanato dalla sua casa di Ponzano Veneto, Treviso, martedì mattina 29 luglio 2025 e non vi ha più fatto ritorno. Ferriani si. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Guido Ferriani si allontana da casa a bordo della sua auto e scompare nel nulla: ricerche in corso

In questa notizia si parla di: guido - ferriani - casa - allontana

Guido Ferriani si allontana da casa a bordo della sua auto e scompare nel nulla: ricerche in corso; Guido Ferriani si allontana da casa a bordo della sua Ford e fa perdere le proprie tracce, la famiglia: «Indossava pantaloni neri e...; Si allontana da casa in auto e sparisce nel nulla, ricerche in corso di un 45enne.

Guido Ferriani si allontana da casa a bordo della sua auto e scompare nel nulla: ricerche in corso - Un uomo di 45 anni, Guido Ferriani, si è allontanato dalla sua casa di Ponzano Veneto, Treviso, martedì mattina 29 luglio 2025 e non vi ... Segnala msn.com

Guido Ferriani si allontana da casa a bordo della sua Ford e fa perdere le proprie tracce Ricerche in corso - Guido Ferriani, trevigiano di Ponzano Veneto, è uscito di casa ieri mattina, martedì 29 luglio, e non vi ha ... Si legge su msn.com