Guerra Gaza flashmob di Avs alla Camera con lo striscione | L' ipocrisia uccide più della fame – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno affisso un cartellone dalle finestre di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. Sul manifesto compariva la scritta: "L'ipocrisia uccide come la fame. Meloni sveglia", accompagnata dall’immagine di un bambino palestinese denutrito, diventata virale negli ultimi giorni. L’iniziativa arriva mentre l’emergenza carestia a Gaza si aggrava sempre di piĂą, a causa del blocco degli aiuti alimentari imposto da Israele. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

