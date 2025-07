Guerra a Gaza Albanese Onu | Crisi di credibilità per l’Occidente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 "In questo momento vacilla la credibilitĂ di coloro che non si ergono a schiena dritta. Questa è una crisi di credibilitĂ per tutto l"Occidente, visto che per decenni ha predicato il rispetto dei diritti umani e le libertĂ , stracciate negli ultimi mesi da Israele" così l'inviata speciale delle Nazioni Unite per i territori occupati della Palestina Francesca Albanese, a margine della conferenza in Senato in cui ha presentato il suo rapporto sulla guerra a Gaza. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online