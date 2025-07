' Guasto tecnico' in tilt i voli dalla Gran Bretagna

Un imprecisato guasto tecnico ha creato problemi a tutti i voli in partenza dal Regno Unito in queste ore, bloccando temporaneamente i decolli. Lo rende noto l' autorit√† dell'aviazione civile, precisando che l'intoppo √® stato risolto, ma che restano numerosi ritardi da smaltire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - 'Guasto tecnico', in tilt i voli dalla Gran Bretagna

