Il Manchester City complica seriamente i piani dei bianconeri: la cessione si avvicina, l'intreccio di mercato preoccupa i tifosi Continua il lavoro in sintonia del nuovo direttore generale Comolli e mister Tudor, che cercano rinforzi per tornare competitivi in Italia e, perché no, anche in Champions, dopo la sudatissima qualificazione. Dopo l'arrivo di Joao Mario dal Porto, i nomi più caldi restano quelli di Morten Hjulmand dello Sporting e Kolo Muani, che spinge per il ritorno in bianconero. Non si tratta solo in entrata, però: la dirigenza torinese vuole far cassa per iniziare ad investire e dare uno sprint ad un mercato abbastanza a rilento.

© Rompipallone.it - Guardiola inguaia la Juve: un altro talento bianconero verso la Premier