Guardia di Finanza individua 22 lavoratori in nero

Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attivitĂ di controllo economico del territorio, hanno individuato 22 lavoratori “ in nero ”. Le attivitĂ ispettive hanno interessato i Comuni di Taranto, Statte, Castellaneta, Martina Franca e Manduria. L’impiego irregolare di manodopera ha interessato varie tipologie di attivitĂ commerciali, tra le quali ristoranti, gelaterie, negozi di abbigliamento e distributori di carburante. All’esito dei controlli sono stati individuati 6 datori di lavoro responsabili dell’utilizzo di manodopera in nero e uno di questi è stato segnalato al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attivitĂ commerciale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Guardia di Finanza individua 22 lavoratori in nero

