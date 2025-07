guardia di finanza al comando provinciale di bergamo arriva il colonnello bixio

Dopo tre anni, il colonnello Giovanni Fontana lascia Bergamo per assumere, alla sede di Roma, l’incarico di Capo di Stato Maggiore al Comando Tutela Economia e Finanza del Corpo. Gli subentra il colonnello Filippo Ivan Bixio, arruolatosi nella Guardia di Finanza nel 1993. Il nuovo Comandante – proveniente dal Comando Provinciale di Reggio Emilia che ha retto per 3 anni e mezzo – ha svolto servizio al I Gruppo Genova – occupandosi in particolare delle richieste sulle gestioni delle autostrade e del crollo del Ponte Morandi – e in precedenza al Nucleo PEF di Torino, al Comando Generale a Roma e al Nucleo PEF Roma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

