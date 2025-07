Guarda il primo goal pre -stagione di Ronaldo mentre Al Nassr vince di nuovo

2025-07-30 19:30:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Cristiano Ronaldo ha segnato nella sua prima apparizione di pre-stagione mentre Al-Nassr si è ripreso da un errore difensivo per battere Tolosa in Austria. Il due volte capocannoniere saudita Pro League Ronaldo è entrato dalla croce di destra del ventenne brasiliano di Wesley dopo 33 minuti nella piccola Arena di Untersberg, dove il compagno di squadra Ayman Yahya è il passaggio del calcio d’aria dopo aver avuto a che fare con una palla rimbalzante sulla linea di metĂ strada ha permesso a Yann Gboho di scoppiare e slot nell’apertura per la liging 1 club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Guarda il primo goal pre -stagione di Ronaldo mentre Al Nassr vince di nuovo

