Guarda di Finanza eseguita ordinanza di interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di due pubblici ufficiali in servizio presso il Comune di Cava De’ Tirreni

Nel rispetto della presunzione di non colpevolezza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilitĂ potranno conseguire solo a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che in data odierna la Compagnia della Guardia di Finanza di Cava De’ Tirreni ha dato esecuzione ad una misura cautelare applicativa dell’interdizione da pubblici uffici a carico di due funzionari del comune di Cava De’ Tirreni, per la durata, rispettivamente, di mesi 12 e di mesi 6. In particolare, nell’ambito delle attivitĂ volte al contrasto delle frodi nel settore della spesa pubblica, con particolare riguardo ai fenomeni illeciti nell’assegnazione degli appalti, la Guardia di Finanza, diretta da questa Procura della Repubblica, ha provveduto ad approfondire le modalitĂ con cui erano stati operati dal Comune di Cava De’ Tirreni tre affidamenti diretti riguardanti l’acquisto di n. 🔗 Leggi su Zon.it

