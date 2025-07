guarda a casa il miglior film di stephen king degli ultimi anni

Il panorama delle opere adattate da Stephen King ha attraversato recenti alti e bassi, con alcune produzioni che hanno deluso al botteghino e altre che, pur ricevendo back positivi dalla critica, sono rimaste in sordina rispetto alle aspettative commerciali. Tra queste ultime si distingue The Life of Chuck, una pellicola del 2025 diretta da Mike Flanagan, che ha saputo conquistare il pubblico specializzato nonostante i risultati economici inferiori alle previsioni. l’uscita di The Life of Chuck: un successo critico in sordina. una produzione che merita attenzione per la sua qualitĂ . Nonostante abbia incassato circa $10 milioni nelle sale statunitensi, The Life of Chuck si è distinta come una delle interpretazioni piĂą apprezzate di King degli ultimi anni, con un punteggio di 81% su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

