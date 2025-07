Gualtieri ' ddl Roma Capitale svolta testo condiviso'

"Il testo varato dal governo segna una svolta. Con una forte volontà di rilanciare un progetto di riforma che altrimenti rischiava di arenarsi. È importante il testo in sé del governo" ma anche il "coinvolgimento e l'interlocuzione serrata con il sindaco e Roma Capitale, in cui abbiamo limato" un testo "che quindi considero assolutamente condiviso". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al punto stampa in Campidoglio indetto al termine del Cdm in cui è stato approvato il ddl Roma Capitale. "Voglio esprimere grande soddisfazione per l'approvazione e per questo voglio ringraziare la presidente Meloni, la ministra Casellati, e tutto l'Esecutivo per aver approvato un testo così importante e atteso da tempo", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gualtieri 'ddl Roma Capitale svolta, testo condiviso'

In questa notizia si parla di: roma - testo - capitale - gualtieri

Testo e significato di Stupido, Gazzelle pubblica una canzone nuova prima dei concerti a Roma e Milano - Gazzelle ha pubblicato Stupido, una canzone nuova che arriva a pochi mesi dall'ultimo album INDI: ecco testo e significato del brano.

UNCAT e Guardia di Finanza, a Roma un convegno sul nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie - ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi, a Roma, presso il Centro Logistico “Villa Spada” della Guardia di Finanza, il convegno dal tema “Il nuovo Testo Unico delle Sanzioni Tributarie”, organizzato dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, con il patrocinio del Comando Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza e dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT).

Testo e significato di Stupido, Gazzelle pubblica una canzone nuova prima dei concerti a Roma e Milano - Gazzelle ha pubblicato Stupido, una canzone nuova che arriva a pochi mesi dall'ultimo album INDI: ecco testo e significato del brano.

Roma Capitale Vai su Facebook

++ Gualtieri 'ddl Roma Capitale svolta, testo condiviso' ++; ++ Gualtieri 'ddl Roma Capitale svolta, testo condiviso' ++; Roma Capitale, via libera del Cdm al ddl costituzionale: avrà potestà legislativa e autonomia finanziaria.

Gualtieri 'ddl Roma Capitale svolta, testo condiviso' - Con una forte volontà di rilanciare un progetto di riforma che altrimenti rischiava di arenarsi. Si legge su quotidiano.net

Roma Capitale, Gualtieri: soddisfazione per Ddl condiviso con Meloni - (askanews) – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del Ddl e per questo voglio ringraziare il presidente del Consiglio Meloni e il ministro Casellati per avere approvato un te ... askanews.it scrive