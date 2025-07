GTWC Europe la lotta per il titolo Sprint scatta da Magny-Cours

Weekend da non perdere in Francia con un nuovo appuntamento del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Penultimo atto in vista per la Sprint Cup, evento potenzialmente decisivo in attesa del quinto round che seguiremo a settembre a Valencia. Il campionato è più che mai serrato con sei vincitori differenti nelle sei corse disputate tra Brands Hatch, Zandvoort e Misano Adriatico. La classifica generale è controllata dalla BMW M4 GT3 EVO n. 32 WRT di Charles WeertsKelvin van der Linde con 1 solo punto di margine nei confronti della Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Lucas AuerMaro Engel e la McLaren 720S GT3 EVO n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GTWC Europe, la lotta per il titolo Sprint scatta da Magny-Cours

