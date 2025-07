Gruppo Renault François Provost nominato nuovo amministratore delegato

In azienda dal 2002, vanta grande esperienza internazionale e ha curato i rapporti di collaborazione marchi asiatici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gruppo Renault, François Provost nominato nuovo amministratore delegato

In questa notizia si parla di: gruppo - renault - françois - provost

Picardi entra nel Gruppo Renault come Chief Corporate Affairs Mobilize - Alessandro Picardi è il nuovo Chief Corporate Affairs di Mobilize Renault Group in Italia. Picardi avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività corporate di Mobilize, con l’obiettivo di supportare in modo strategico lo sviluppo delle operazioni italiane.

Luca de Meo lascia il Gruppo Renault: nuove sfide in vista con Kering - Dopo 5 anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato la sua decisione di dimettersi e di intraprendere nuove sfide al di fuori del settore automobilistico.

Luca de Meo lascia il Gruppo Renault per diventare CEO di Kering - Dopo 5 anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato la sua decisione di dimettersi e di intraprendere nuove sfide al di fuori del settore automobilistico.

François Provost, attuale Chief Procurement Officer di Renault, è emerso come principale candidato per assumere il ruolo di Chief Executive Officer del gruppo automobilistico francese. Secondo quanto riportato da diversi media, tra cui Bloomberg, Prov... Vai su X

Gruppo Renault, François Provost nominato nuovo amministratore delegato; Ecco il nuovo ceo del Gruppo Renault; Renault Group nomina Francois Provost Ceo e Amministratore.