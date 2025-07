Gremlins | il terzo film potrebbe davvero diventare realtà?

Per decenni, l’idea di un Gremlins 3 è sembrata un miraggio. Dopo il tiepido successo di Gremlins 2: La nuova stirpe nel 1990, il futuro della saga sembrava segnato. Ma l’attuale rinascimento dei sequel, come il trionfo di Beetlejuice – Un genio della morte e il successo di Happy Gilmore 2 su Netflix, sta cambiando le carte in tavola. Zach Galligan confermato per Gremlins 3: Le ultime news. Ora, finalmente, abbiamo le notizie più incoraggianti di sempre direttamente da Zach Galligan, l’indimenticabile Billy Peltzer. Al Comic Con di Manchester, Galligan ha rivelato che Warner Bros. è “incredibilmente interessata” a un terzo film dei Gremlins. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

