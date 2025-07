Gremlins 3 l' attore della saga Zach Galligan rivela | Stiamo aspettando soltanto che Spielberg approvi

Zach Galligan ha di recente raccontato che la sceneggiatura di Gremlins 3 è pronta, si attende solo l'approvazione di Steven Spielberg per il revival del cinema anni '80. A trentacinque anni dalla loro ultima apparizione sul grande schermo, i Gremlins potrebbero presto tornare a scatenarsi. L'annuncio arriva da Comic-Con Manchester, dove Zach Galligan - volto storico della saga - ha rivelato che il terzo capitolo è pronto, almeno sulla carta. Adesso tutto dipende da un nome che fa sempre tremare Hollywood: Steven Spielberg. Gremlins 3: un ritorno cult in attesa Durante un panel al Comic-Con Manchester, Zach Galligan, interprete di Billy Peltzer nei primi due film di Gremlins, ha mandato in fibrillazione i fan: "Dopo 35 anni hanno finalmente scritto una sceneggiatura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gremlins 3, l'attore della saga, Zach Galligan, rivela: "Stiamo aspettando soltanto che Spielberg approvi"

