Grave incidente a Barzanò schianto frontale tra due auto | ferite 4 persone tra cui un bambino di 12 anni

Lecco – Quattro persone sono rimaste ferite mercoledì pomeriggio in un grave incidente stradale avvenuto a Barzanò, in provincia di Lecco. Due auto si sono schiantate intorno alle 15.30 in via Primo Maggio. Tra i feriti ci sono due anziani di 78 e 81 anni le cui condizioni destano seria preoccupazione, nonché una donna di 27 anni e un bambino di 12 anni (non è chiaro se maschio e femmina). L’impatto è stato devastante. Tanto da richiedere l’intervento massiccio dei soccorsi: l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha mobilitato tre ambulanze, un’ automedica e persino l’ elisoccorso decollato d’urgenza da Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

