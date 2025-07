Grande Fratello Helena Prestes festeggia | presto la convivenza con Javier poi un nuovo programma Tv!

Momento d'oro per Helena Prestes dopo il Grande Fratello. La modella brasiliana pronta a convivere con Javier Martinez mentre firma per un programma tv in partenza a settembre 2025. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Helena Prestes festeggia: presto la convivenza con Javier poi un nuovo programma Tv!

In questa notizia si parla di: fratello - helena - prestes - javier

“È finita, lei beccata così e lui…”. Helena e Javier del Grande Fratello, la scoperta che fa tremare i fan - La favola tra Helena Prestes e Javier Martinez, nata tra le telecamere del Grande Fratello, potrebbe essere giunta al capolinea.

Grande Fratello, Helena e Javier beccati con un test di gravidanza. Lei: “non posso dire niente” - La loro storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello continua a far sognare: ora Helena e Javier pensano a una famiglia e cercano casa insieme.

Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez in crisi? La modella rivela come stanno le cose - Che tra i due innamorati del GF, Helena Prestes e Javier Martinez ci sia aria di crisi? Ecco come la modella ha commentato i rumors!

Durante una diretta su TikTok Helena Prestes si è toccata e accarezzata la pancia prima che Javier Martinez le chiedesse “Volete…?” Così è esploso il gossip che vedrebbe l’ex del Grande Fratello incinta Vai su Facebook

Helena Prestes, convivenza in vista con Javier. I nuovi progetti in tv; Dal Grande Fratello all'Umbria, l'annuncio della coppia Javier Martinez ed Helena Prestes. Il pallavolista: Ci trasferiamo a vivere insieme a Terni; Grande Fratello, nozze in vista per Javier Martinez e Helena Prestes?.

Helena Prestes, convivenza in vista con Javier. I nuovi progetti in tv - L’ex gieffina è pronta a tornare in tv con un nuovo progetto e nel frattempo si parla di una convivenza con il compagno Javier Martinez ... Riporta dilei.it

Helena Prestes, periodo d’oro dopo il GF: convivenza con Javier e nuovo show - Grande Fratello: la coppia sarebbe pronta ad andare a convivere Anche oggi Helena Prestes è finita sotto i riflettori a causa non solo della sua vita ... Scrive msn.com