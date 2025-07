GRANDE FRATELLO | DUE DONNE E UN EX VIPPONE IN LOTTA PER IL RUOLO DI OPINIONISTA

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Si tratta del venticinquesimo anno dalla prima puntata e sarà prima edizione di Simona Ventura alla conduzione. Svanite, quasi definitivamente, le ipotesi di una riconferma di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nell’ambito ruolo di opinioniste, stanno circolando i primi nomi che potrebbero occupare poltroncina a fianco della Ventura. Ci sono diversi nomi, alcuni detti e altri fatti intendere, come Dandolo, che su Dagospia qualche giorno fa scrisse: “Pare ci sia la fila per aggiudicarsi la poltroncina al lato dello studio. Ci sono una famosissima sciò-girl e una lanciatissima giornalista che stanno facendo fuoco e fiamme per posarsi sopra gli ambiti divanetti”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

In questa notizia si parla di: fratello - donne - vippone - lotta

Tre famosi ex di Uomini e Donne verso il Grande Fratello? I nomi - Uomini e Donne continua a influenzare i reality italiani. L’ultima indiscrezione riguarda la prossima edizione del Grande Fratello, che per il suo venticinquesimo anniversario si prepara a un ritorno in grande stile.

Il Trono Di Uomini E Donne Per Un Ex Del Grande Fratello: Chi È Il Candidato Bomba? - Il nome circola da ore e promette scintille: un ex gieffino sarebbe pronto per il trono di Uomini e Donne.

Il Trono Di Uomini E Donne Per Un Ex Del Grande Fratello: Chi È Il Candidato Bomba? - Il nome circola da ore e promette scintille: un ex gieffino sarebbe pronto per il trono di Uomini e Donne.

Giovanni Ciacci lotta contro la depressione: Dopo il GF sono rimasto solo.