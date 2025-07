grande fratello con simona ventura slitta a ottobre con doppia puntata settimanale

Mediaset non intende mancare il colpo con il nuovo (vecchio) Grande Fratello. Si ritorna al passato con Simona Ventura, che condurrà una vera edizione Nip, come non si vedeva ormai da un bel po’. Un ritorno alle origini che però si farà attendere un po’ più del previsto. Tutta colpa delle strategie dell’azienda ed ecco quale sarà lo scenario post vacanze per la casa più spiata d’Italia. Grande Fratello rinviato. Pier Silvio Berlusconi sembra sicuro del fatto che la prossima edizione del Grande Fratello sarà un successo. Si attende un fenomeno social in stile Temptation Island, magari con clip parodiate dalla Gialappa’s per tornare pienamente ai primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Dilei.it

