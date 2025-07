Grande festa a Pesaro per il Carlino | Rof Vuelle e politica locale Una serata indimenticabile

Pesaro, 30 luglio 2025 – È il compleanno del 'Carlino' e la città di Pes ar o non può mancare alla festa ( lo speciale ). Ieri sera, in piazzale della Libertà , in tantissimi hanno voluto infatti omaggiare i 140 anni del nostro giornale, tanto da riempire completamente tutta la piazza ( foto ). Centinaia le persone a sedere, tantissime anche quelle in piedi. Una serata ricca di emozioni, in cui erano presenti ospiti d'onore, istituzioni e realtà del territorio che si sono alternate sul palco allestito per l'occasione a fianco alla Palla di Pomodoro. Una serata dedicata al giornale ma anche alla città , ai suoi miti ma anche alla sua gente, che ogni giorno in egual modo trovano voce tra le pagine del nostro quotidiano.

Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna - L'uomo ha aperto il fuoco contro i presenti: vittima una 44enne, ferita la figlia 28enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il responsabile

Festa del Porto a Pesaro: tradizione, fuochi e un nuovo inno al mare - Pesaro, 6 luglio 2025 – La tradizionale Festa del Porto ha preso il via alle ore 10 con la messa solenne celebrata nella chiesa parrocchiale dall’arcivescovo Sandro Salvucci, poi il corteo delle imbarcazioni in mare con il getto delle corone in memoria dei Caduti, ma come prima tappa l’inaugurazione della nuova opera donata al Comune di Pesaro da Natalia Gasparucci, che 'augura' buon viaggio a chi si dirige in mare aperto.

Pesaro, arriva alla festa di compleanno e spara: morta una donna - (Adnkronos) – Fa irruzione alla festa di una bambina e spara: uccide la madre e ferisce la notta. Tragedia nella serata di venerdì 11 luglio a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche durante una festa di compleanno.

