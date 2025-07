Grande commozione per la scomparsa di Antonella Fugiaschi

Lutto per la prematura scomparsa di Antonella Fugiaschi, all’età di 65 anni. I funerali si svolgeranno domani 31 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Segromigno in Monte. "È con profondo dolore che ho saputo della scomparsa di Antonella Fugiaschi, persona molto attiva per la comunità che per tanti anni ha collaborato con il nostro Comune - dice il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro -. Antonella, infatti, ha contribuito e animato il mercatino degli artigiani e artisti di Pandora, vero e proprio punto di riferimento in tante manifestazioni del territorio. Inoltre nel 2018 era stata insignita con il titolo di Maestra del Lavoro, per l’impegno, la passione e la professionalità con cui ha sempre lavorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

