Granchio blu piano salva-pesca | Export in Tunisia e Sri Lanka

Per far fronte all’emergenza granchio blu "il Piano prevedeva la cattura selettiva da aprile-maggio fino a novembre, periodo in cui la femmina si sposta con il carico di uova verso il mare". E rimborsi ai pescatori che "l’Ue ha deciso in tempi brevissimi". Enrico Caterino, commissario straordinario nazionale per l’emergenza Granchio blu, lo ha detto in audizione alla commissione Agricoltura della Camera, anticipando anche che "i fondi per cattura e smaltimento 2025 (circa 10 milioni, ndr) sono sufficienti". Ovviamente "i fondi possono essere dati ai pescatori solo dopo la presentazione da parte dei pescatori stessi di documenti che dimostrino la spesa effettuata o le quantitĂ catturate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rovigo, 29 luglio 2025 – Una richiesta concreta che arriva dal commissario straordinario nazionale per l'emergenza granchio blu  Enrico Caterino.

Il granchio blu continua a far tremare le aziende del Paese che allevano vongole e cozze, creando danni ingenti lungo le coste.

