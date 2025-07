Gran galà a Mantova per il calendario

Questa sera, alle 20, verrà sorteggiato a Mantova, nel suggestivo palazzo del Te, il calendario della novantaquattresima stagione della serie B. Inizia così ufficialmente l’annata del campionato cadetto dopo un’estate travagliata come spesso accade e il posticipo della compilazione del programma gare che sarà asimmetrico (ossia diverso tra andata e ritorno) come accade da due stagioni. Il gran galà dei calendari è organizzato dalla Lega di serie B con in prima fila il presidente Paolo Bedin e dal Mantova che in questa occasione ospita l’importante iniziativa. Ricordiamo che anche a Cesena si è tenuto il sorteggio dei calendari di B, a fine luglio 2016 per la stagione 2016-17, lo scenario fu lo splendido teatro comunale Bonci alla presenza anche dell’allora presidente di Lega Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gran galà a Mantova per il calendario

In questa notizia si parla di: mantova - gran - galà - calendario

Gran restauro (e generoso mecenatismo) a Mantova per Giulio Romano a Palazzo Te - Palazzo Te ha il fascino delle cose belle non facilmente raggiungibili, quelle per cui ti devi impegnare.

Gran galà a Mantova per il calendario; Gran Premio Nuvolari 2025: auto storiche e turismo d’eccellenza; Serie B, mercoledì 30 luglio a Mantova la presentazione del calendario.