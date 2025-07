GPS graduatorie valide per il 2025 26 | ecco le pubblicazioni degli Uffici Scolastici AGGIORNATO

Graduatorie GPS valide per l'anno scolastico 202526: gli Uffici Scolastici cominciano a pubblicare gli elenchi prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia. L'articolo GPS graduatorie valide per il 202526: ecco le pubblicazioni degli Uffici Scolastici AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - valide - uffici - scolastici

GPS graduatorie valide per il 2025/26: ecco le pubblicazioni degli Uffici Scolastici [IN AGGIORNAMENTO] - Graduatorie GPS valide per l'anno scolastico 2025/26: gli Uffici Scolastici cominciano a pubblicare gli elenchi prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia.

Fondo affitto 2025, altri 10 milioni di contributi per le famiglie. Valide le ultime graduatorie - E' stato approvato dalla Giunta regionale il Fondo 2025 per l’accesso alle abitazioni in locazione, dotato di risorse per 10 milioni e 50 mila euro, per sostenere le famiglie in difficoltà con l'affitto.

Concorso PNRR1: sono valide le graduatorie per l’assunzione di tutti gli idonei? - Novità in arrivo per il personale docente. Il Ministero dell’Istruzione apre alla possibilità di utilizzare le graduatorie del concorso PNRR1 fino al loro completo esaurimento, garantendo così l’assunzione di tutti i candidati idonei.

GPS graduatorie valide per il 2025/26: ecco le pubblicazioni degli Uffici Scolastici [AGGIORNATO] Vai su X

AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO 2025 - Una guida operativa per i docenti vincitori del concorso PNRR1 sulla comunicazione del conseguimento dell'abilitazione agli Uffici Scolastici. Vai su Facebook

GPS graduatorie valide per il 2025/26: ecco le pubblicazioni degli Uffici Scolastici [AGGIORNATO]; Graduatorie ATA, domande dal 28 aprile. Richiesta la CIAD; Aperto il bando ATA 24 mesi 2025: requisiti e titoli.

Graduatorie ATA 24 mesi definitive 2025: ecco gli elenchi - Sono in via di pubblicazione le graduatorie definitive relative al concorso ATA 24 mesi 2025 per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie ATA. Segnala ticonsiglio.com

Terza fascia ATA: le graduatorie saranno rielaborate. In Puglia scadenza controlli CIAD 10 agosto - Gli Uffici scolastici della Puglia hanno diffuso una nota relativa alla gestione delle istanze per l’inserimento nella graduatoria di terza ... orizzontescuola.it scrive