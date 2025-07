GPS 150 preferenze supplenze 2026 | il completamento dello spezzone e il timore di essere considerati rinunciatari i due rompicapo della domanda RISPOSTE AI QUESITI

Ultime ore per la compilazione della domanda per la richiesta delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 206: la domanda su Istanze online chiuderà alle 14 del 30 luglio. Tanti i quesiti ai quali hanno risposto gli esperti e i sindacalisti intervenuti durante i question time organizzati da Orizzonte Scuola e condotti da Andrea Carlino. La novità della procedura di richiesta della continuità su sostegno desta qualche preoccupazione, ma i timori maggiori sono legati alla preferenza SPEZZONE e soprattutto il timore di commettere qualche errore per cui si potrebbe essere considerati rinunciatari. Ultime risposte affidate alla docente esperta di normativa Sonia Cannas. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - spezzone - timore - essere

Supplenze da GaE e GPS 2026, come compilare la preferenza SPEZZONE. Tutte le risposte - La domanda per la richiesta di supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2026 da parte degli aspiranti inseriti in GaE e e GPS presenta numerose insidie ma la preferenza SPEZZONE è sicuramente quella che dà più filo da torcere per chi sceglie di inserirla, possibilmente come preferenza residua, con o senza completamento.

Supplenze 2025: meglio spezzone o chiedere part time per docente che non potrà assumere incarico su cattedra intera? - Gli aspiranti inseriti in GaE e GPS sono nell'ultima fase di compilazione della domanda per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026, in scadenza il 30 luglio ore 14.

Supplenze 2025/26: il dilemma di chi ha già un lavoro, spezzone o part time? - Nella compilazione della domanda per le supplenze 2025/26, i docenti che non possono accettare una cattedra intera si trovano di fronte a un bivio.

Buongiorno, Ho un enorme dubbio. Ho inserito le ore al 30.06 ma non ho flaggato stesso comune - diverso comune, ho meno possibilità se lascio in bianco? Per la cattedra oraria: Se inserisco diverso comune significa che le mie 18h possono essere distribuit Vai su Facebook

GPS, 150 preferenze supplenze 2026: il completamento dello spezzone e il timore di essere considerati rinunciatari i due rompicapo della domanda. RISPOSTE AI QUESITI; Supplenze GaE e GPS, domanda 150 preferenze: come si ordinano, come si compila sezione Legge 104, come funziona algoritmo. RISPOSTE AI QUESITI; Le FAD? Una guerra tra poveri. Se prendi una supplenza a 70 chilometri da casa per uno spezzone di 8 ore, ci paghi la benzina. INTERVISTA al professore Francesco Pileggi.

Supplenze 2025/26: come scegliere tra spezzone orario e part time - Incarichi e supplenze, ecco come scegliere fra lo spezzone orario e il part- Secondo informazionescuola.it

Supplenze da GaE e GPS 2026, come compilare la preferenza SPEZZONE. Tutte le risposte - La domanda per la richiesta di supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2026 da parte degli aspiranti inseriti in GaE e e GPS presenta numerose insidie ma la preferenza SPEZZONE è sicuramente quella che dà ... Lo riporta orizzontescuola.it