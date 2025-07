GP Spa 2025 | caos pioggia strategie McLaren e il caso Hamilton

Beatrice Frangione intervista Raffaello Caruso di Rossomotori.it dopo il GP del Belgio a Spa-Francorchamps, una gara che ha lasciato molti spunti di riflessione – non solo per ciò che è successo in pista. Non si corre più con la pioggia? Le continue interruzioni e neutralizzazioni accendono il dibattito sulla gestione del bagnato in Formula 1. Le famose “Papaya Rules” penalizzano davvero gli altri team? Il regolamento sembra favorire alcune situazioni e scelte strategiche che dividono tifosi e addetti ai lavori. Hamilton è davvero in crisi? Un’altro week end in chiaro scuro per il sette volte campione del mondo cosa succede in Ferrari? Un’intervista ricca di spunti, polemiche e riflessioni tecniche per chi ama andare oltre i semplici risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GP Spa 2025: caos pioggia, strategie McLaren e il caso Hamilton

In questa notizia si parla di: pioggia - caos - strategie - mclaren

MotoGp Francia: caos pioggia succede di tutto. Zarco vince su Marc Marquez. Bagnaia da incubo, cade ancora e chiude 16° - Il meteo stravolge la gara fra cambi moto e cadute. Lo spagnolo della Ducati non trionfa ma scappa in testa alla classifica per le cadute di Pecco e Alex Marquez

MotoGp Francia: caos pioggia succede di tutto. Zarco vince su Marc Marquez. Bagnaia da incubo, cade ancora e chiude 16° Live - Il meteo stravolge la gara fra cambi moto e cadute. Lo spagnolo della Ducati non trionfa ma scappa in testa alla classifica per le cadute di Pecco e Alex Marquez

Caos Serie A, pioggia di squalifiche: da Inzaghi a Conte, ecco quante giornate saltano - La giornata di campionato appena trascorsa ha fatto registrare tantissimi episodi ed espulsioni: sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo È stata una penultima giornata di campionato incredibile quella giocata ieri sera con ben nove partite in contemporanea, una serata completamente folle con un ribaltamento di fronte dietro l’altro, un sorpasso continuo in tutte le zone di classifica.

Ci sono dei piloti che vorrebbero provare i rischi di una vera corsa sotto la pioggia, ma nessun altro reputa fattibile correre in quelle condizioni. Dopo il caso Spa 2025, la FIA è accusata di eccessiva prudenza. Ecco cosa c’è dietro la rinuncia alle full wet. Vai su Facebook

GP Spa 2025: caos pioggia, strategie McLaren e il caso Hamilton; GP Silverstone F1 2025: tra meteo pazzo e strategie al limite, chi salirà sul podio?; Verstappen o la McLaren hanno il vantaggio degli pneumatici in Belgio? Pirelli condivide le opzioni..

F1, dopo la pioggia, nuova doppietta McLaren a Spa. Leclerc 3°, gran rimonta di Hamilton - Dopo un'ora di ritardo per la tanta pioggia, Piastri supera Norris e si porta a casa il Gp del Belgio davanti all'inglese. msn.com scrive

McLaren trionfa a Spa: analisi della gara tra pioggia e strategia - Diciamoci la verità: il Gran Premio di Spa non è stato solo un trionfo per la McLaren, ma ha messo in luce le vulnerabilità di altre squadre e piloti. Lo riporta notizie.it