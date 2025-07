Google One accoglie il Material 3 Expressive | il redesign è in fase di rollout graduale

Google One è l'ennesima app di Google che accoglie il redesign in salsa Material 3 Expressive (in rollout graduale): ecco come diventa l'app. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google One accoglie il Material 3 Expressive: il redesign è in fase di rollout graduale

In questa notizia si parla di: google - accoglie - material - expressive

Calendario Samsung accoglie una funzione molto utile che Google farebbe bene a copiare - Calendario Samsung può ora vantare l'elaborazione del linguaggio naturale, una funzione ancora assente su Google Calendar e che gli utenti sperano che Google possa copiare.

Il Google Store accoglie l’estate con un nuovo coupon che sconta (quasi) tutto - Sul Google Store sono arrivate nuove offerte: da oggi è disponibile un nuovo coupon che regala uno sconto del 20% su quasi tutto! L'articolo Il Google Store accoglie l’estate con un nuovo coupon che sconta (quasi) tutto proviene da TuttoAndroid.

Google Lens accoglie una nuova interfaccia, ma perde un pezzo - Google Lens inizia ad accogliere una nuova interfaccia, ma perde un pezzo: scopriamo insieme i cambiamenti in arrivo.

Google One accoglie il Material 3 Expressive: il redesign è in fase di rollout graduale; La versione 14.9 Beta di Android Auto si prepara per il Material 3 Expressive; Google Telefono: vento di novità con Material 3 Expressive.

Ancora novità Material 3 Expressive per Google Messaggi - Il team di sviluppatori di Google Messaggi ha implementato nuovi elementi Material 3 Expressive. Segnala tuttoandroid.net

Google Keep si veste di Material 3 Expressive: nuova UI in rollout per tutti - Google Keep cambia volto: è in rollout per tutti il nuovo design in salsa Material 3 Expressive; in questa news vi mostriamo cosa cambia. Si legge su tuttoandroid.net