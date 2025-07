Golf | c’è anche Alessandra Fanali al Women’s British Open Lydia Ko per tentare il bis

Va in scena da domani il Women’s British Open, che è nato con questo nome prima di diventare semplicemente The Women’s Open. Quarantanovesima edizione per l’ultimo Major femminile della stagione, che riaccoglie Lydia Ko da campionessa in carica. Anche nel suo periodo migliore la neozelandese non si era mai imposta: ce l’ha fatta un anno fa a St. Andrews. Si ritorna a quella che era l’usuale collocazione di fine luglio-inizio agosto. E si va anche per la prima volta al Royal Porthcawl, un percorso gallese situato, appunto, a Porthcawl, a circa 40 chilometri da Cardiff e a 30 da Swansea. Questo par 72, messo in piedi nel 1895, è giĂ stato sede del British Masters nel 1961 nonchĂ© di tre edizioni del Senior Open, cioè la versione dell’Open Championship riservata agli ultracinquantenni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: c’è anche Alessandra Fanali al Women’s British Open. Lydia Ko per tentare il bis

In questa notizia si parla di: women - open - british - lydia

Golf, un sestetto al comando dell’U.S. Women’s Open dopo il round d’apertura - Le migliori golfiste del panorama internazionale danno il via ad uno dei 5 Major stagionali. Spazio infatti all’ U.

Golf, la giapponese Saigo vola al comando dello U.S. Women’s Open a metà gara - Le migliori golfiste del panorama internazionale continuano a darsi battaglia nello U.S. Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari).

Golf, La svedese Stark in vetta allo U.S. Women’s Open ad un round dal termine - Le migliori golfiste del panorama internazionale continuano a dare spettacolo in uno dei cinque Major che contraddistinguono la stagione femminile.

PGA Championship: Jason Day difende il titolo; Lottie Woad inarrestabile: il fenomeno brilla, Lydia Ko cerca consigli - Dramma all'AIG Women's British Open; Lottie Woad incanta il mondo del golf mentre Lydia Ko elogia il suo talento incredibile prima dell'AIG Women's Open..

Lydia Ko will play alongside Lottie Woad at Women's British, hopes to learn from her swing - time winner on the LPGA, said she's looking forward to seeing what she can learn from the young English phenom. msn.com scrive

Woad the focus as Women's Open heads to Wales - There are two Welsh players in the field, with Porthcawl member Darcey Harry playing in her first Women's Open - Lo riporta msn.com