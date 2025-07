GOAT | Sogna in grande | Una capra dai grandi sogni nel teaser trailer

E’ disponibile il teaser trailer di GOAT: Sogna in grande, il nuovo film d’animazione realizzato da Sony Pictures Animation. Dopo aver portato al successo Spider-Man: Across the Spider-Verse nel 2023, lo studios d’animazione di casa Sony è pronto per ripetersi con una nuova pellicola animata ambientata in un universo completamente composto da animali. Al centro dell’azione una capra, il cui sogno è quello di diventare un campione di uno sport noto come “pallaruggente”. La sinossi di GOAT: Sogna in grande recita “Will, una piccola capra con grandi sogni, all’improvviso ha l’occasione di entrare nella lega professionistica di “pallaruggente”, uno sport ad alto tasso di adrenalina, dominato dagli animali piĂą veloci e feroci del pianeta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - GOAT: Sogna in grande | Una capra dai grandi sogni nel teaser trailer

In questa notizia si parla di: goat - sogna - capra - teaser

GOAT: Sogna in grande, il trailer del nuovo film d’animazione SONY - GOAT: Sogna in grande, il trailer del nuovo film d’animazione SONY Dagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, GOAT: Sogna in grande è una commedia d’azione originale firmata Sony Pictures Animation, ambientata in un mondo interamente popolato da animali.

GOAT: Sogna in grande | Il teaser trailer del film animato; GOAT: il fantastico trailer del nuovo film animato dagli autori di Spider-Man sull'NBA!; Goat Simulator 3 - PS5.

GOAT: Sogna in grande | Una capra dai grandi sogni nel teaser trailer - E' disponibile il teaser trailer di GOAT: Sogna in grande, il nuovo film d'animazione realizzato da Sony Pictures Animation. Secondo universalmovies.it

Simone Biles: cosa significa essere "The Goat" e perché ... - alfemminile - Con il termine GOAT, in inglese, si indica non la capra (che è il suo significato letterale) ma una persona che nel suo ambito si è distinta per essere la Greatest Of All Time (la più grande di ... Lo riporta alfemminile.com