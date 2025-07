Goat il trailer emozionante del film d’animazione sony

Nel panorama delle produzioni animate, si distingue la nuova commedia d'azione firmata Sony Pictures Animation, ambientata in un universo esclusivamente popolato da animali. Questa pellicola promette di catturare l'attenzione del pubblico grazie a una storia originale e coinvolgente, con un cast di personaggi che rappresentano diverse specie del regno animale. la trama di GOAT: sogna in grande. una storia di determinazione e coraggio. Il protagonista è Will, una giovane capra dotata di grandi aspirazioni. La sua vita cambia improvvisamente quando riceve l'opportunitĂ di entrare nella lega professionistica di "pallaruggente", uno sport ad alta adrenalina praticato da animali tra i piĂą veloci e feroci del pianeta.

GOAT: Sogna in grande, il trailer del nuovo film d’animazione SONY - GOAT: Sogna in grande, il trailer del nuovo film d’animazione SONY Dagli autori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, GOAT: Sogna in grande è una commedia d’azione originale firmata Sony Pictures Animation, ambientata in un mondo interamente popolato da animali.

