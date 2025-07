Gloukh dice no alla Roma | scelto l’Ajax per crescere senza fretta

La Roma ci ha provato sul serio, arrivando a offrire oltre il doppio rispetto ad altri club. Ma non è bastato. Oscar Gloukh, gioiello del calcio israeliano, ha detto sì all’ Ajax, preferendo il progetto tecnico olandese a quello giallorosso. A rivelare il retroscena è stato Maxim Gloukh, padre del giocatore, durante il programma televisivo israeliano 5 on Air. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “ La Roma ha offerto 2,5 volte di piĂą. Ma l’Ajax lo seguiva da un anno, fin dai tempi del Maccabi. Hanno parlato con noi, lo volevano davvero. E Oscar sognava di giocare lì”. Progetto tecnico prima dei soldi: la strategia di Gloukh. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gloukh dice no alla Roma: scelto l’Ajax per crescere senza fretta

