Gli scaffali vivranno nelle scuole.

La saracinesca si è abbassata, la Libreria dei Ragazzi di via Tadino è vuota. Ma la sua panchina verde, gli scaffali e pure i cartonati con i beniamini dei bambini non sono accantonati in un magazzino a prendere polvere. Il mobilio è stato donato alle scuole di Milano e, in particolare, alla “Margherita di Savoia Cardinale Borromeo“ di via Casati 6 e alla scuola del Parco Trotter. "Una parte della libreria va a vivere tra i bambini delle scuole con cui collaboriamo da tanti anni, così ci sentiremo un po’ a casa anche lì", annunciano i librai, salutando la sede milanese della prima libreria per ragazzi d’Italia che, dopo 53 anni, chiude per i "costi d’affitto e di gestione diventati insostenibili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it