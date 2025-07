Gli ordini sono ormai chiusi Abbiamo fatto i listini alla cieca

"Quanto perderemo? Non lo so, ed è proprio questo il problema" dice Paolo Gerani, amministratore delegato di Gilmar, gruppo del settore moda. "L'accordo che è stato trovato, non è chiaro. Per il comparto moda è un problema perché gli ordini per le collezioni si sono chiusi un mese fa, facendo i listini alla cieca". Cosa intende? "Il settore è complesso, e lo era anche prima della guerra dei dazi. Le merci avevano una tassazione diversa. Per la seta il dazio era del 4%, per il sintetico del 32%. Mediamente tra le varie tipologie di tessuto vendibili, c'era già un dazio medio del 16%". Dunque non avrete aumento? "Non penso.

Inizio 2025 complicato per l’industria: produzione in calo, ma ordini e fiducia sono in ripresa nonostante i dazi - Dopo il miglioramento evidenziato a fine 2024, il 2025 si apre a Bergamo con una nuova caduta della produzione dell’industria: su base annua la flessione è del -2%, mentre rispetto al trimestre precedente il calo è del -0,7%.

Le Circolari non sono ordini di servizio. Se contengono richieste illegittime? Differenze tra docenti e ATA - La Cassazione, civ. Sez. lavoro, del 12-04-2021, n. 9556 affronta il caso di un licenziamento di un dipendente dell'Agenzia per inidoneità alla mansione richiamando alcuni principi importanti anche sulla valenza delle circolari e atti similari che come ben sappiamo nella scuola son diffuse più che mai.

Cockail Estate 2025? Sono quelli a base di tequila che rivoluzioneranno i vostri ordini al bar… - L'estate 2025 segna una svolta nel mondo della mixology maschile. Mentre la maggior parte degli uomini si rifugia ancora nei classici spritz o nelle birre ghiacciate, chi ha davvero classe sa che il futuro del bere estivo ha un nome preciso: tequila.

Ford Focus ST, ordini chiusi in Uk: la fine per l'hatchback è sempre più vicina; Borse 3 marzo | Europa vola ai massimi con i titoli della Difesa, Milano a +1,07%; Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in ribasso (-0,6%), male Buzzi e Diasorin.

Alfa Romeo Stelvio e Giulia senza ordini: Cassino chiude fino a settembre - Il motivo dello stop è legato alla persistente carenza di ordini per i modelli Alfa Romeo Stelvio e Giulia, oltre che di Maserati Grecale ... Segnala clubalfa.it