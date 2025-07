Gli inutili idioti europei

Ci prendono per stupidi. e la cosa piĂą grave è che glielo lasciamo fare. Dal Mattino al Messaggero, da Adnkronos fino al Post è rimbalzata una notizia che ha del paradossale. La Russia a corto di armi sovietiche. Secondo le principali testate italiane, la Russia starebbe finendo le armi di fabbricazione sovietica: così si farebbe aiutare dalla Corea del Nord per proseguire lo sforzo bellico in Ucraina. Eppure mi sembra ci avessero detto che il Cremlino possiede i mezzi e le capacitĂ per invadere l’Europa e arrivare fino a Lisbona. Adesso invece dicono che è giunta in soccorso addirittura Pyongyang per far continuare a Mosca la sua “operazione speciale”. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Gli (in)utili idioti europei

