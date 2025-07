Gli appalti pubblici la soggezione imposta ai prestanome e gli interessi sulla discarica | così l' ex boss voleva riprendersi Mazzarrà

C'era un occhio quasi invisibile che seguiva Carmelo Bisognano quando lasciava Campobasso, cittĂ dove era ristretto ai domiciliari, per tornare nella sua MazzarrĂ Sant'Andrea. Era quello degli inquirenti che non hanno mai perso di vista l'ex boss divenuto in seguito importante collaboratore di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it