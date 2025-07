Gli Anelli del Potere S3 | Un video annuncia l’avvio delle riprese

Sono ufficialmente partite le riprese della stagione 3 di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie di successo di Prime Video. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa attraverso un brevissimo video rilasciato sui canali social ufficiali. Il breve video, infatti, mostra un dietro le quinte con la costruzione della celebre corona del villain per eccellenza “ Sauron “. Le riprese sono attualmente in corso nella nuova sede di produzione a Shepperton Studios. Intanto, come ultimo nostro aggiornamento, il cast di Gli Anelli del Potere S3 sta continuando ad accogliere nuovi volti, tra cui quelli di Jamie Campbell Bower  e Eddie Marsan, altri aggiornamenti dalla serie Prime Video saranno rilasciati prossimamente. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

