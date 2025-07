Gli Anelli del Potere 3 | un video dal set annuncia l' inizio delle riprese

La serie ispirata all'opera di J.R.R. Tolkien tornerà prossimamente su Prime Video con la terza stagione e un nuovo video conferma il via al lavoro sul set. Un video pubblicato online sulle pagine social di Prime Video ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della stagione 3 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Il breve filmato mostra la corona di Morgoth, un potente simbolo del primo Oscuro Signore, oggetto apparso nelle puntate precedenti. L'importanza della Corona Ferrea Nella serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si sostiene che il potere contenuto nella Corona Ferrea, insieme all'Anello del Potere degli elfi, possa sconfiggere Sauron (Charlie Vickers). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gli Anelli del Potere 3: un video dal set annuncia l'inizio delle riprese

