"L’America non può fare a meno dell’Italia". Ne è convinto Massimo Lorenzi della cantina Enio Ottaviani, una delle principali aziende vinicole della provincia, che da anni punta moltissimo sull’export. Qual è la situazione in questo momento per chi esporta vino negli Usa? "Fino ad oggi i dazi non hanno rappresentato un ostacolo insormontabile. Facciamo un esempio: su un container da 100mila euro di valore, finora pagavamo un 10% in piĂą, quindi circa 10mila euro. Questo costo è stato riassorbito dalla filiera. In America il vino passa per due canali: l’importatore e il distributore. Ognuno ha assorbito una parte dell’incremento e il prezzo finale per il cliente non è cambiato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gli americani non faranno a meno del nostro vino. Ora puntiamo sulla qualità "