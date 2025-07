Gli 80 anni di Roberto Patuelli Grande festa al Borgo Durbecco

Sabato scorso, al Borgo Durbecco, è stato festeggiato un mito della bandiera, Roberto Patuelli, che ha compiuto 80 anni il 16 luglio scorso. All’appuntamento non sono mancati i dirigenti attuali del Rione del Borgo, amici e soprattutto tanti sbandieratori che hanno avuto modo di conoscere Patuelli e gareggiare con lui. Portacolori del Rione Bianco, è entrato nella storia del Palio del Niballo e della Fisb. È uno dei pochissimi alfieri a poter vantare almeno un titolo italiano in tutte le specialità della bandiera, compreso al torneo a Faenza. Patuelli vanta a Faenza 14 vittorie nella Grande Squadra, 12 nella Piccola Squadra, 8 nella Coppia e 7 nel Singolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

