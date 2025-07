Giustizia Mattarella | istituzioni non sono fortilizi contrapposti

Roma, 30 lug. (askanews) – “Per quanto riguarda il rapporto tra politica e giustizia non posso che rifarmi all’immagine – adoperata dieci anni addietro – di istituzioni che non si avvertano come fortilizi contrapposti, con l’obiettivo di conquistare spazi in territorio altrui ma parti di un sistema – disegnato dalla Costituzione – in cui si rispettano i propri limiti, perchĂ© è doveroso e perchĂ© in questo rispetto risiede la vera garanzia di tutela dei propri ambiti di attribuzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale la Stampa parlamentare per la consueta cerimonia del Ventaglio prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

