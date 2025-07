Giulia De Lellis lo slip dress sensuale con pancione a vista a Positano

Giulia De Lellis è nel pieno di uno dei momenti in assoluto più magici – se possibile – ed emozionanti della sua vita, e ormai lo sanno tutti: aspetta la sua Priscilla dal fidanzato Tony Effe, argomento sul quale si è lasciata andare a tenere confidenze con il proprio pubblico negli ultimi giorni, e non potrebbe esserne più entusiasta. Malgrado abbia preferito tenere per sé tempistiche ed altri dettagli delicati della gravidanza il pancione appare sempre più evidente, quasi un accessorio super cool per lei, che non perde occasione per sfoderare outfit premaman degni di nota: l’imprenditrice romana non sembra avere infatti intenzione alcuna di rinunciare ai propri frenetici ritmi lavorativi, tutt’altro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giulia De Lellis, lo slip dress sensuale con pancione a vista a Positano

